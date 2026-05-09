"Росатом" ожидает в мае физпуск энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" в Китае

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" ожидает в мае 2026 года физпуск энергоблока №7 АЭС "Тяньвань" в Китае, сообщил в субботу журналистам гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Все идет по плану", - заверил он.

"Это первый из четырех блоков", - напомнил Лихачев, отметив, что в течение ближайших полутора лет "Росатом" планирует в Китае ввод энергоблоков №8 на АЭС "Тяньвань" и №3 и №4 на АЭС "Сюйдапу".

Российская госкорпорация "Росатом" возводит в Китае блоки на двух АЭС - Тяньваньской (блоки №7-8) и "Сюйдапу" (блоки №3-4). Рамочные контракты по этим проектам были подписаны несколько лет назад, а строительство началось весной 2022 года.

Росатом Алексей Лихачев Китай АЭС "Тяньвань" АЭС "Сюйдапу"
