США ввели санкции против белорусской компании за помощь Ирану

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов США ввело санкции против белорусской компании "Армори Альянс".

Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что "белорусская компания Armory Alliance LLC (общество с ограниченной ответственностью "Армори Альянс", зарегистрированное в Минске в 2021 году - ИФ) выступало в качестве посредника в закупках для иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества (CITC), стремясь скрыть иранского конечного потребителя".

По данным Минфина США, в процесс также были вовлечены два сотрудника компании: генеральный директор "Армори Альянс", белорусский гражданин, Мохаммед Али Толибов и гражданин Ирана Мохаммадмахди Малеки. В их отношении также введены санкционные меры.

Кроме белорусской компании и ее сотрудников, рестрикции были введены против ряда юрлиц и граждан Китая, Гонконга и ОАЭ.

Сообщается, что санкции предусматривают заморозку всего имущества и имущественных интересов указанных физлиц на территории США, а также компаний, которые "прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более принадлежат одному или нескольким лицам, находящимся в списке".

"Нарушения санкций США могут повлечь за собой наложение гражданской или уголовной ответственности на граждан США и иностранных граждан", - говорится в сообщении.

"Эти действия основаны на выполнении Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) президентского меморандума №2 по национальной безопасности, который предписывает правительству США оказывать максимальное давление на Тегеран путем ограничения иранской программы баллистических ракет, противодействия разработке им асимметричных и обычных вооружений, предотвращения получения им ядерного оружия и ограничения доступа Корпуса стражей исламской революции к активам и ресурсам, поддерживающим его дестабилизирующую деятельность", - отметили в ведомстве.