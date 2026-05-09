Поиск

США ввели санкции против белорусской компании за помощь Ирану

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов США ввело санкции против белорусской компании "Армори Альянс".

Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что "белорусская компания Armory Alliance LLC (общество с ограниченной ответственностью "Армори Альянс", зарегистрированное в Минске в 2021 году - ИФ) выступало в качестве посредника в закупках для иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества (CITC), стремясь скрыть иранского конечного потребителя".

По данным Минфина США, в процесс также были вовлечены два сотрудника компании: генеральный директор "Армори Альянс", белорусский гражданин, Мохаммед Али Толибов и гражданин Ирана Мохаммадмахди Малеки. В их отношении также введены санкционные меры.

Кроме белорусской компании и ее сотрудников, рестрикции были введены против ряда юрлиц и граждан Китая, Гонконга и ОАЭ.

Сообщается, что санкции предусматривают заморозку всего имущества и имущественных интересов указанных физлиц на территории США, а также компаний, которые "прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более принадлежат одному или нескольким лицам, находящимся в списке".

"Нарушения санкций США могут повлечь за собой наложение гражданской или уголовной ответственности на граждан США и иностранных граждан", - говорится в сообщении.

"Эти действия основаны на выполнении Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) президентского меморандума №2 по национальной безопасности, который предписывает правительству США оказывать максимальное давление на Тегеран путем ограничения иранской программы баллистических ракет, противодействия разработке им асимметричных и обычных вооружений, предотвращения получения им ядерного оружия и ограничения доступа Корпуса стражей исламской революции к активам и ресурсам, поддерживающим его дестабилизирующую деятельность", - отметили в ведомстве.

Минфин США Белоруссия Армори Альянс Armory Alliance Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Швеции готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Трамп заявил о возможности переброски в Польшу выводимых из Германии солдат США

Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

 Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

В МИД Армении заявили, что кризиса в армяно-российских отношениях нет

NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

CNN сообщает, что верховный лидер Ирана по-прежнему формирует военную стратегию страны

Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

 Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2134 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов