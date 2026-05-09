Индия провела летное испытание ракеты, способной нести ядерные боезаряды

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Индия провела успешное летное испытание баллистической ракеты Agni, способной нести несколько ядерных боезарядов, сообщило в субботу индийское министерство обороны.

Запуск ракеты, оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, был осуществлен накануне с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

"Индия провела успешные летные испытания усовершенствованной ракеты Agni с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (MIRV), запущенной с острова Абдул Калам в штате Орисса 8 мая", - говорится в сообщении.

Министерство обороны отметило, что учебные боеголовки после разделения головной части были направлены на различные цели, находившиеся в регионе Индийского океана.

По данным местных СМИ, баллистическая ракета пролетела примерно 3,5 тыс. км в южном направлении над Индийским океаном.

В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью 4-4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.