Мерц считает, что в интересах США и Европы сохранить функциональность НАТО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Европе необходимо сохранить функциональность НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы действительно готовы сохранить этот альянс жизнеспособным в будущем", - сказал Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в субботу, передают западные СМИ.

Мерца отметил: "Мы знаем, что есть определенные разногласия". "Мы знаем, что сталкиваемся с вызовами, все мы, но наша конечная цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту и гарантировать, что Иран не сможет производить ядерное оружие", - сказал он.

Канцлер Германии подчеркнул, что "эта цель является общей целью для США и Европы".

Военная операция США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля, вызвала раскол в НАТО. Члены альянса отказались поддерживать действия администрации президента США Дональда Трампа. Это привело к острой критике Вашингтоном европейских стран.