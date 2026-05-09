В Бахрейне задержали более 40 человек по подозрению в связи с КСИР

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Стражи порядка Бахрейна задержали 41 человека, подозреваемых в связях с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает в субботу Associated Press.

По данным МВД королевства, следствие установило, что задержанные контактировали с КСИР и собирали средства для отправки их в Иран.

В министерстве добавили, что судебные разбирательства продолжаются.

Ближневосточные СМИ отмечают, что во время активной фазы боевых действий между Ираном и США американские военные объекты, расположенные на территории Бахрейна, были значительно повреждены в результате иранских ударов.