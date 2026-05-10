Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере Caribbean Princess

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Свыше 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере The Caribbean Princess, который неделю назад вышел из порта во Флориде, сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Ожидается, что судно вернется во Флориду 11 мая. В настоящее время лайнер находится у берегов Доминиканской Республики.

По данным CDC, заболели этим вирусом 102 пассажира и 13 членов экипажа. На судне введены повышенные санитарные меры, зараженных изолируют в каютах.

Согласно американскому агентству, выявленный вид норовируса распространяется быстро от человека к человеку, а также через зараженную еду, воду и поверхности. Самые распространенные симптомы - боль в животе, головная боль и лихорадка.