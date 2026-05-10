В Минске заявили о желании возобновить взаимоуважительный диалог с Германией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия открыта для диалога, чтобы приступить к развязыванию проблемных узлов в отношениях с Европейским союзом и с Германией в частности, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.

"Белоруссия открыта для возобновления взаимоуважительного диалога с Германией, который позволил бы нам приступить к развязыванию проблемных узлов не только в двусторонних отношениях, но и с Европейским союзом в целом", - заявил Секрета в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, отрывки из которого приводит госагентство БелТА.

Замминистра иностранных дел отметил важность опыта Второй мировой войны, который диктует необходимость сделать все для того, чтобы будущим поколениям не довелось пережить нового противостояния.

"Нам бы хотелось, чтобы немецкая дипломатия сыграла консолидирующую, а не конфронтационную роль в восстановлении отношений. А пока ее не видно от слова "совсем", - отметил он.

