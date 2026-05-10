В Берлине задержали 43 человека во время празднования Дня Победы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция Берлина сообщила о задержании 43 человек во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

"На данный момент проведено 43 мероприятия по ограничению личной свободы. В их число входят 25 нарушений общего порядка, один несанкционированный полет дрона и 13 уголовных дел, возбужденных за такие правонарушения, как оскорбления, сопротивление аресту и нападение", — говорится в сообщении в соцсети X.

В полиции отметили, что в целом праздничные мероприятия в течение двух дней прошли спокойно, серьезных происшествий зафиксировано не было.

В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

