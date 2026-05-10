КСИР пригрозил ударом по кораблям США, если иранские танкеры вновь попадут под обстрел

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что готов в любой момент нанести удар по американским целям в случае новых атак против иранских танкеров, передает телеканалом Press TV.

"Ракеты и беспилотники КСИР нацелены на американские объекты и корабли противника в регионе и мы ждем приказа на открытие огня", - заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Сардар Мусави.

"Любое нападение на иранские танкеры и торговые суда приведет к массированному удару по американским объектам в регионе и вражеским кораблям", - подчеркивается в заявлении.

Предупреждение прозвучало на фоне эскалации напряженности в Персидском заливе после недавних связанных с блокадой иранских портов ударов США по иранским судам.

КСИР США
