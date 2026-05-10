UKMTO сообщило о попадании боеприпаса в грузовое судно вблизи Катара

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Находящееся в Персидском заливе грузовое судно подверглось атаке вблизи Катара, сообщило британское Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан балкера сообщает о попадании неизвестного снаряда. Возник небольшой пожар, который был потушен, жертв нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье в 23 морских милях северо-востоку от столицы Катара Дохи. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано, отметили в UKMTO.