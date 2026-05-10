Поиск

В Эстонии близ границы с РФ завершился первый этап военных учений "Весенний шторм"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - На юго-востоке Эстонии и северо-востоке Латвии близ границы с Россией завершился первый этап крупнейших дивизионных учений года Kevadtorm 2026 ("Весенний шторм 2026").

Как сообщил генеральный штаб Сил обороны Эстонии, в ходе учений отрабатывались управление подразделениями, взаимодействие между штабами и оперативное планирование в кризисной ситуации.

Следующий этап "Весеннего шторма 2026" пройдет по 22 мая по всей Эстонии. Сначала состоится боевое слаживание подразделений, затем - учебные бои, которые пройдут в основном в Юго-Восточной Эстонии и Северо-Восточной Латвии. На заключительном этапе учений, с 23 мая по 1 июня, пройдут учения с боевой стрельбой на центральном полигоне Сил обороны.

"Весенний шторм" - крупнейшие учения Сил обороны в этом году. Их целью является отработка планирования и проведения оборонительных операций эстонской дивизии с союзниками в условиях конвенциональной войны. Параллельно отрабатывается взаимодействие между подразделениями Эстонии и союзных государств с привлечением других родов войск и командований.

Учения начались 4 мая и продлятся до 1 июня. В них участвуют более 12 тысяч военнослужащих Эстонии и союзных стран, включая США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Польшу, Финляндию, Швецию, Данию, Нидерланды, Румынию, Португалию, Чехию и Латвию. В рамках "Весеннего шторма 2026" Силы обороны совместно с предприятиями оборонной промышленности тестируют новые решения в учебных условиях.

Эстония Весенний шторм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

 Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

 В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Мадьяр стал премьером Венгрии

 Мадьяр стал премьером Венгрии

Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

 Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

Власти Швеции готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2138 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов