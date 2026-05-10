В Эстонии близ границы с РФ завершился первый этап военных учений "Весенний шторм"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - На юго-востоке Эстонии и северо-востоке Латвии близ границы с Россией завершился первый этап крупнейших дивизионных учений года Kevadtorm 2026 ("Весенний шторм 2026").

Как сообщил генеральный штаб Сил обороны Эстонии, в ходе учений отрабатывались управление подразделениями, взаимодействие между штабами и оперативное планирование в кризисной ситуации.

Следующий этап "Весеннего шторма 2026" пройдет по 22 мая по всей Эстонии. Сначала состоится боевое слаживание подразделений, затем - учебные бои, которые пройдут в основном в Юго-Восточной Эстонии и Северо-Восточной Латвии. На заключительном этапе учений, с 23 мая по 1 июня, пройдут учения с боевой стрельбой на центральном полигоне Сил обороны.

"Весенний шторм" - крупнейшие учения Сил обороны в этом году. Их целью является отработка планирования и проведения оборонительных операций эстонской дивизии с союзниками в условиях конвенциональной войны. Параллельно отрабатывается взаимодействие между подразделениями Эстонии и союзных государств с привлечением других родов войск и командований.

Учения начались 4 мая и продлятся до 1 июня. В них участвуют более 12 тысяч военнослужащих Эстонии и союзных стран, включая США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Польшу, Финляндию, Швецию, Данию, Нидерланды, Румынию, Португалию, Чехию и Латвию. В рамках "Весеннего шторма 2026" Силы обороны совместно с предприятиями оборонной промышленности тестируют новые решения в учебных условиях.