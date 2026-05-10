Военные в Кувейте обнаружили БПЛА в своем воздушном пространстве

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Армия Кувейта обнаружила воздушном пространстве страны несколько БПЛА и приняла меры по защите от них, сообщает в воскресенье агентство EFE со ссылкой на министерство обороны страны.

Представитель министерства Абдулазиз аль-Атван пояснил, что "несколько вражеских дронов были обнаружены в кувейтском воздушном пространстве". Он подчеркнул, что "приняты необходимые меры в соответствии с действующими правилами".

Других подробностей не приводится.