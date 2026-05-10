Поиск

Военные в Кувейте обнаружили БПЛА в своем воздушном пространстве

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Армия Кувейта обнаружила воздушном пространстве страны несколько БПЛА и приняла меры по защите от них, сообщает в воскресенье агентство EFE со ссылкой на министерство обороны страны.

Представитель министерства Абдулазиз аль-Атван пояснил, что "несколько вражеских дронов были обнаружены в кувейтском воздушном пространстве". Он подчеркнул, что "приняты необходимые меры в соответствии с действующими правилами".

Других подробностей не приводится.

Кувейт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

 Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

 В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Мадьяр стал премьером Венгрии

 Мадьяр стал премьером Венгрии

Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

 Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2139 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов