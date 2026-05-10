Иранские СМИ заявили, что близ Катара было обстреляно американское судно

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Судно, попавшее под обстрел в воскресенье близ Катара, принадлежит США, утверждают иранские СМИ.

По информации государственного телевидения Ирана, речь идет о грузовом судне, шедшем под американским флагом.

Ранее британское Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что находящееся в Персидском заливе грузовое судно подверглось атаке вблизи Катара. "Капитан балкера сообщает о попадании неизвестного снаряда. Возник небольшой пожар, который был потушен, жертв нет", - говорится в сообщении.