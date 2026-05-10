Владелец американского судна заявил, что его атаковали иранские дроны близ Катара

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американское судно Neha, находящееся в Персидском заливе вблизи Катара, в воскресенье был атаковано двумя беспилотниками, запущенными Ираном, сообщил телеканалу Fox News председатель группы Safesea Group С.В. Анчан, владеющей судном.

Один беспилотник попал, второй промахнулся, сказал он. В момент атаки судно было пустым и стояло на якоре недалеко от столицы Катара Дохи. На борту находились 23 моряка, пострадавших нет, добавил он.

Ранее британское Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что находящееся в Персидском заливе грузовое судно в воскресенье утром подверглось атаке вблизи Катара. "Капитан балкера сообщил о попадании неизвестного снаряда. Возник небольшой пожар, который был потушен", - указало UKMTO. Вслед за этим иранские СМИ передали, что судно, попавшее под обстрел, принадлежит США.

Хроника 28 февраля – 10 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар США
