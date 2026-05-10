Поиск

Министр обороны Латвии лишился должности из-за инцидентов с дронами

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидентов с дронами, сообщил в воскресенье телерадиовещатель ERR.

"Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в воскресенье в отставку. По словам главы латвийского правительства Эвики Силиня, такое решение было принято в связи с инцидентами с попаданием дронов на территорию Латвии", - говорится в сообщении.

Силиня заявила, что глава Минобороны утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она потребовала его отставки.

Премьер-министр добавила, что предложила занять эту должность полковнику Райвису Мелнису, он согласился.

По словам премьера, "инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной".

Силиня выступила с заявлением незадолго до того, как Спрудс должен был дать пресс-конференцию. На этой пресс-конференции министр обороны подчеркнул, что уход в отставку был его собственным решением, а выступление Силини назвал "политическими играми".

Минобороны Латвия Эвики Силинь Андрис Спрудс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

 Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

 Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2146 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов