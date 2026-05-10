Министр обороны Латвии лишился должности из-за инцидентов с дронами

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидентов с дронами, сообщил в воскресенье телерадиовещатель ERR.

"Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в воскресенье в отставку. По словам главы латвийского правительства Эвики Силиня, такое решение было принято в связи с инцидентами с попаданием дронов на территорию Латвии", - говорится в сообщении.

Силиня заявила, что глава Минобороны утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она потребовала его отставки.

Премьер-министр добавила, что предложила занять эту должность полковнику Райвису Мелнису, он согласился.

По словам премьера, "инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной".

Силиня выступила с заявлением незадолго до того, как Спрудс должен был дать пресс-конференцию. На этой пресс-конференции министр обороны подчеркнул, что уход в отставку был его собственным решением, а выступление Силини назвал "политическими играми".