Сенатор Келли назвал состояние американского арсенала боеприпасов шокирующим

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Состояние американских запасов боеприпасов в условиях военной операции против Ирана подвергает в шок, заявил в интервью телеканалу CBS News сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли.

"Я думаю, справедливо будет сказать, что шокирует то, насколько глубоко мы залезли в эти склады боеприпасов", - сказал Келли, ссылаясь на брифинги Пентагона.

"Президент (США Дональд Трамп) втянул нашу страну в это без стратегической цели, без плана, без сроков", - подчеркнул он.

"Из-за этого мы израсходовали много боеприпасов, а это значит, что американский народ находится в меньшей безопасности", - добавил сенатор.

"Будь то конфликт в западной части Тихого океана с Китаем или где-то еще в мире, запасы боеприпасов истощены", - подытожил Келли, указав, что на восполнение арсеналов уйдут годы.

Дональд Трамп Иран США Сенат Аризона Марк Келли
