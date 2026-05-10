Трамп заявил, что Иран больше не будет "смеяться" над США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что благодаря его действиям Тегеран больше не будет насмехаться над Вашингтоном.

"На протяжении 47 лет иранцы (...) смеялись над нашей страной, которая теперь снова стала великой. И больше они не будут смеяться", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее в воскресенье агентство ИРНА со ссылкой на источники сообщало, что Иран передал пакистанским посредникам ответ на предложения США по урегулированию конфликта. Согласно иранскому документу, "нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе", говорилось в публикации.