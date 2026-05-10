Поиск

Трамп заявил, что Иран больше не будет "смеяться" над США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что благодаря его действиям Тегеран больше не будет насмехаться над Вашингтоном.

"На протяжении 47 лет иранцы (...) смеялись над нашей страной, которая теперь снова стала великой. И больше они не будут смеяться", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее в воскресенье агентство ИРНА со ссылкой на источники сообщало, что Иран передал пакистанским посредникам ответ на предложения США по урегулированию конфликта. Согласно иранскому документу, "нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе", говорилось в публикации.

Иран США Тегеран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1,5 тыс. мест

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

 Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

 Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2146 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов