Главы МИД стран ЕС обсудят отношения с Западными Балканами

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Западные Балканы, Украина, Ближний Восток - главные пункты повестки Совета ЕС по иностранным делам, который в понедельник будет заседать в Брюсселе.

Согласно материалам к заседанию, министерское совещание планируется начать обсуждением отношений ЕС со странами Западных Балкан. Перед дискуссией состоится неформальный завтрак глав МИД стран ЕС с коллегами из шести западнобалканских государств-партнеров Евросоюза.

Ожидается, что стороны обсудят текущие вопросы, включая ключевые геополитические события, общие интересы в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, а также сотрудничество по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности и обороны.

Затем совет, уже в формате 27 государств-членов, обсудит отношения ЕС с Западными Балканами. "Обсуждение будет сосредоточено на расширении сотрудничества в рамках совместной внешней политики и политики безопасности и обороны для поддержки повышения устойчивости и укрепления безопасности, в том числе в противодействии гибридным угрозам", - говорится в материалах к заседанию.

Заявлено, что в обсуждении ситуации на Украине примет очное участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Среди ожидаемых тем в совете называют финансовую, военную и энергетическую поддержку, гарантии безопасности при содействии ЕС, включая меры по мониторингу прекращения огня через Европейский спутниковый центр SATCEN, и другие.

Совет ЕС, как запланировано, утвердит пересмотренный и расширенный мандат Консультативной миссии Европейского союза по реформе сектора гражданской безопасности на Украине (EUAM).

Согласно повестке заседания, по пункту, посвященному ситуации на Ближнем Востоке, будут обсуждаться события в регионе Персидского залива, включая Ормузский пролив, а также израильско-палестинский конфликт.

В Брюсселе сообщили, что дискуссии будут сосредоточены, в частности, "на укреплении взаимодействия ЕС со странами Персидского залива на фоне региональной эскалации".

По израильско-палестинскому вопросу Совет ЕС рассмотрит ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Запланирован неформальный обмен мнениями глав МИД стран ЕС с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, посвященный "двусторонним отношениям и сотрудничеству по международным вопросам, представляющим взаимный интерес".

В конце совещания министры иностранных дел стран Евросоюза заслушают "презентацию по итогам обновленного всеобъемлющего анализа угроз Европейскому союзу".

Совет продлит ограничительные меры, связанные с кибератаками. Главы МИД, как ожидается, также примут решение об отмене частичной приостановки действия Соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сирией, которая была введена в ответ на серьезные нарушения прав человека режимом Башара Асада.

После заседания высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выступит сопредседателем первого политического диалога высокого уровня между ЕС и Сирией, в котором к европейским министрам присоединится сирийский коллега - глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани.

"Диалог послужит возможностью подвести итоги различных направлений работы, касающихся поддержки Евросоюзом усилий переходных властей Сирии по стабилизации страны, социально-экономическому восстановлению и инклюзивному политическому переходу", - сообщили в Брюсселе.