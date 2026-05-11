Иран отверг американские условия урегулирования конфликта

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Иран отклонил выдвинутые США условия урегулировании конфликта как равносильные "капитуляции" и заявил о "полной готовности" к защите своих ядерных объектов, сообщило иранское государственное телевидение.

Агентство Tasnim указывает, что Тегеран настаивает на "военных репарациях со стороны США, полном суверенитете Ирана над Ормузским проливом, прекращении санкций и освобождении конфискованных иранских активов".

В ответе Тегерана также содержался призыв к Вашингтону прекратить морскую блокаду, гарантировать отказ от дальнейших нападений и отменить запрет на продажу иранской нефти, подчеркивает агентство.

При этом отмечается, что иранский план был представлен в ответ на выдвинутые США предложения и подчеркивает основные права иранского народа.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил в интервью Press TV, что приоритеты Ирана на данный момент ясны: "На данный момент мы решили сосредоточиться на прекращении войны, потому что этот вопрос волнует весь регион, нашу страну и международное сообщество".

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В воскресенье сообщалось, что Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США.