Нетаньяху полагает, что конфликт с Ираном еще не окончен из-за ядерных вопросов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Конфликт с Ираном еще не завершен, потому что остаются нерешенными ядерные вопросы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

"Я думаю, удалось многого достичь, но это еще не конец (конфликта - ИФ), потому что по-прежнему есть ядерные материалы, обогащенный уран, который необходимо вывезти из Ирана. По-прежнему есть объекты по обогащению урана, которые должны быть демонтированы", - подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, также все еще есть "прокси-силы, которые поддерживает Иран ".

К таковым израильтяне относят в числе прочих движение "Хезболла", с которым израильские военные продолжают боевые действия на юге Ливана.

Нетаньяху добавил, что также есть баллистические ракеты, которые иранцы "все еще хотят производить".

"Сейчас мы многое из этого ослабили. Но это все еще существует, и предстоит еще много работы", - резюмировал израильский премьер.

Как сообщалось, в воскресенье Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что его не устраивает предложение Тегерана.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Иран в "многостраничном ответе" на американское предложение предлагает завершение боевых действий и постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства по мере снятия американской блокады иранских судов и портов, при этом "ядерные вопросы" Тегеран предлагает обсуждать в "последующие 30 дней".

Дональд Трамп Иран Ливан США Биньямин Нетаньяху
