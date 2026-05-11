Премьер Израиля хочет, чтобы страна за 10 лет отказалась от военной поддержки США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полагает, что его стране стоит постепенно, в течение следующих десяти лет, отказаться от военной помощи США.

"Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Потому что мы получаем $3,8 млрд в год. И, думаю, настало время постепенно отказаться от этой остающейся военной поддержки", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

Телеканал обращает внимание, что американская военная помощь Израилю десятилетиями получала одобрение консенсусом Демократической и Республиканской партий.

Отвечая на вопрос о сроках такого отказа, Нетаньяху заметил, что хочет сделать это в течение следующих десяти лет и намерен "начать сейчас" - не хочет "ждать следующего Конгресса".

CBS отмечает, что Нетаньяху "прекрасно осведомлен о снижении поддержки Израиля", которое фиксируют недавние американские опросы общественного мнения.