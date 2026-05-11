Поиск

Премьер Израиля хочет, чтобы страна за 10 лет отказалась от военной поддержки США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полагает, что его стране стоит постепенно, в течение следующих десяти лет, отказаться от военной помощи США.

"Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Потому что мы получаем $3,8 млрд в год. И, думаю, настало время постепенно отказаться от этой остающейся военной поддержки", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

Телеканал обращает внимание, что американская военная помощь Израилю десятилетиями получала одобрение консенсусом Демократической и Республиканской партий.

Отвечая на вопрос о сроках такого отказа, Нетаньяху заметил, что хочет сделать это в течение следующих десяти лет и намерен "начать сейчас" - не хочет "ждать следующего Конгресса".

CBS отмечает, что Нетаньяху "прекрасно осведомлен о снижении поддержки Израиля", которое фиксируют недавние американские опросы общественного мнения.

США Конгресс Биньямин Нетаньяху CBS News
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранское предложение подразумевало компенсации от США и суверенитет Тегерана над Ормузом

Трамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулировании

Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1,5 тыс. мест

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

 Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов