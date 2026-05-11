Экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы условно-досрочно

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Приговоренный в минувшем сентябре Верховным судом Таиланда к году тюремного заключения бывший премьер-министр страны Таксин Чинават освобожден условно-досрочно, передает Associated Press.

"Чинават (...) освобожден из тюрьмы в Бангкоке в понедельник, отбыв восемь месяцев наказания", - сообщает агентство.

У ворот тюрьмы Чинавата встречали члены семьи. Он поприветствовал толпу сторонников, но разговаривать с журналистами не стал.

В рамках УДО экс-премьер четыре месяца, вплоть до сентября, должен проживать по заявленному месту жительства в Бангкоке, носить электронный браслет и регулярно отчитываться перед сотрудниками службы пробации.

Чинават находился на посту премьера Таиланда в 2001-2006 гг. Его свергли в результате военного переворота. Тем не менее считается, что он сохранил некоторое политическое влияние.

Более 15 лет Чинават провел за пределами страны и вернулся в Таиланд в 2023 году после того, как его партия "Пхыа Тхаи" пришла к власти. По возвращении его приговорили к восьми годам лишения свободы по ряду обвинений, в частности, в злоупотреблении властью, однако король Таиланда Рама X сократил срок до одного года тюремного заключения. Тогда Чинават провел в тюрьме меньше суток: по состоянию здоровья его перевели в больницу. Затем он получил условно-досрочное освобождение.

Далее уже в сентябре 2025 года Верховный суд приговорил бывшего главу правительства к году тюремного заключения по делу о незаконном пребывании Чинавата в Центральном полицейском госпитале в течение 120 дней вместо того, чтобы находиться в тюрьме по приговору 2023 года. Суд подтвердил решение 2023 года, в соответствии с которым ему вменялось в том числе злоупотребление властью.