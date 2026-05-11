Доллар США укрепляется к евро, фунту и иене

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Доллар США укрепляется в понедельник к основным мировым валютам на фоне сохраняющегося спроса на защитные активы.

Надежды на скорое завершение ближневосточного конфликта ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта.

Продолжение конфликта в регионе, из-за которого остается заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители и росту инфляционных ожиданий в мире. Инвесторы полагают, что это будет удерживать Федеральную резервную систему (ФРС) от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Статданные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, оказались сильнее прогнозов. Это утвердило инвесторов во мнении, что ФРС не станет снижать базовую ставку в текущем году, отмечает Trading Economics.

Число рабочих мест в экономике США в апреле выросло на 115 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 62 тыс. Безработица в Штатах в прошлом месяце осталась на мартовском уровне - 4,3%, как и ожидалось.

Теперь внимание рынка направлено на апрельские данные по инфляции в США, которые будут обнародованы во вторник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара евро/доллар по данным на 9:15 мск торгуется на уровне $1,1759 по сравнению с $1,1789 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару опустился в ходе торгов до $1,3590 с $1,3633 в пятницу.

Стоимость американской валюты в паре с иеной к этому времени составляет 157,1 иены против 156,67 иены по итогам предыдущих торгов.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,7925 юаня по сравнению с 6,7968 юаня на закрытие предыдущей сессии.