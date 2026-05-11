Китайский экспорт в апреле вырос на 14%, до рекордного максимума

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в апреле вырос на 14,1% в годовом выражении, до рекордных $359,44 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны.

Импорт увеличился на 25,3%, составив $274,62 млрд.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 7,9%, импорта - на 15,2%.

Профицит торгового баланса КНР в прошлом месяце увеличился до $84,8 млрд по сравнению с $51,13 млрд в марте и $95,85 млрд в апреле прошлого года. Профицит в торговле с США составил $23,07 млрд, экспорт в эту страну в апреле повысился на 11,3%.

В период с января по апрель объем китайского экспорта вырос на 14,5%, до $1,34 трлн, импорта - на 23,6%, до $989,2 млрд.