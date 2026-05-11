В Грузии избрали нового патриарха

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Члены Священного Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ) в понедельник на закрытом расширенном собрании представителей епархий избрали патриархом Грузии митрополита, местоблюстителя патриаршего престола Шио (Муджири), сообщил журналистам митрополит Ананиа (Джапаридзе).

По информации СМИ, новоизбранному патриарху Шио 57 лет. До пострижения в монахи в 1993 году Шио учился в Тбилисской консерватории. В 1999 году окончил Батумскую духовную семинарию, затем продолжил богословское образование в Московской духовной академии и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который окончил в 2005 году. В 2003 году Священным Синодом ГПЦ он был избран епископом, в 2010 году возведен в сан митрополита.

В 2017 году указом католикоса-патриарха Илии II митрополит Шио был назначен местоблюстителем патриаршего престола.

Католикос-патриарх Грузии Илиа II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он был 141-м патриархом Грузии.