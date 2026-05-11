Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Синиша Каран во время встречи в Кремле Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Делегация руководства боснийских сербов в рамках визита в Россию 9 мая провела с представителями российской стороны обстоятельный анализ существующих отношений, стороны наметили контуры для их развития, сообщил в понедельник президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Синиша Каран.

"Мы провели совместный анализ существующего сотрудничества и договорились о дальнейшем расширении сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес. Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в экономике, сельском хозяйстве, культуре, образовании, спорте", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал РТРС (Республика Сербская).

"Кроме того, мы затронули проблему развития инфраструктурных проектов, прежде всего, газовой инфраструктуры - стратегического проекта, важного как для энергетической стабильности и развития Республики Сербской, так и для расширения существующих мощностей", - отметил Каран.

"Этот визит еще раз подтвердил определенность Республики Сербской развивать сотрудничество с Россией", - подчеркнул он

В делегацию Республики Сербской, посетившей Москву 9 мая, также вошли председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и лидер правящей в республике партии Милорад Додик.