Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз в понедельник расширил санкции в отношении России, в санкционный список внесены 16 физических лиц и семь организаций.

"Совет ЕС считает, что эти 16 человек и семь организаций несут ответственность за действия, несущие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в публикации Официального журнала ЕС.

В числе физических лиц руководители детских военно-патриотических лагерей, а также депутаты региональных органов власти, ответственные за молодежную политику.

Санкции также затронули, в частности, севастопольское отделение ДОСААФ, военно-патриотический клуб "Патриот", Нахимовское военно-морское училище, Всероссийский детский центр "Орленок".

Ранее в понедельник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций, среди которых как частные лица, так и организации.