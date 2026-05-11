Интронизация новоизбранного патриарха Грузии Шио состоится 12 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Новоизбранный патриарх Грузии Шио после избрания на патриарший престол объявил дату своей интронизации, она назначена на вторник, 12 мая, в соборе Светицховели в Мцхета.

"По традиции избранный патриарх объявляет дату своей интронизации. Завтра отмечается у нас День памяти Андрея Первозванного. Мы решили провести церемонию интронизации завтра в соборе Светицховели в Мцхета", - заявил он в соборе Самеба.

Шио поблагодарил всех, кто оказал ему такую "высокую честь и доверие".

В Грузии избрали нового патриарха

Ранее митрополит Ананиа (Джапаридзе) сообщил журналистам, что члены Священного Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ) в понедельник на закрытом расширенном собрании представителей епархий избрали патриархом Грузии митрополита, местоблюстителя патриаршего престола Шио (Муджири).

