ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) координировала усилия по репатриации с испанского острова Тенерифе европейских граждан, оказавшихся в очаге заражения хантавирусом на круизном судне MV Hondius, объявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова.

"Было организовано четыре рейса в рамках механизма гражданской защиты. Мы применили все действующие санитарные протоколы, чтобы защитить пассажиров, членов экипажа и людей в более широком смысле. Мы оказали активную поддержку процедурам по эвакуации под управлением Испании. Мы находимся в постоянной готовности на случай, если возникнут логистические, транспортные или связанные с оборудованием потребности", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

Вместе с тем она заявила, что "на основе самых последних оценок ВОЗ, риск для европейцев заразиться хантавирусом невысок".

Накануне сообщалось об операции на острове Тенерифе по эвакуации пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, на борту которого были зафиксированы случаи заражения хантавирусом.

По последним данным, от этого вируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Около десяти человек сдали положительный тест на хантавирус. Отмечалось, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве этой страны. Западные СМИ сообщали, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.