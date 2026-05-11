ЕС обсуждает ужесточение санкций в отношении российского ВПК и флота

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В руководстве ЕС сейчас идут дискуссии по вопросу о 21-м пакете антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Странам-членам ЕС было предложено согласовать предложения по санкциям в отношении российского военного сектора", - сказала она в понедельник на пресс-конференции.

По ее словам, в настоящее время страны ЕС могут выдвигать предложения, касающиеся 21-го пакета санкций, но, отметила Каллас, он будет нацелен на военно-промышленный комплекс России и теневой флот.