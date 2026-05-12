Главы Минобороны стран Евросоюза обсудят помощь Украине

Министры также ознакомятся с "анализом угроз" Евросоюзу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза по иностранным делам соберется во вторник в Брюсселе в формате министров обороны.

Как следует из материалов к заседанию, оно начнется с презентации "обновленного всеобъемлющего анализа угроз, подготовленного по поручению Европейского совета".

В марте Евросовет предложил Совету ЕС обновить "общее понимание угроз и вызовов, с которыми сталкивается Евросоюз". Соответствующий всесторонний анализ был подготовлен высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Каей Каллас "в тесном сотрудничестве с государствами-членами и с учетом их вклада".

В ходе рабочего обеда главы оборонных ведомств обсудят "поддержку ЕС Украине на фоне последних событий на местах и продолжающихся дипломатических усилий по достижению справедливого и прочного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности". В этой части встречи примет участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

Согласно опубликованной повестке совета, министр обороны Украины Михаил Федоров приглашен выступить перед европейскими коллегами по видеосвязи и, как ожидается, сосредоточится на таких вопросах, как "неотложные военные потребности Украины и перспективы развития сотрудничества, в частности, поддержки инвестиций в технологический суверенитет страны, устойчивость и интеграцию украинских компаний в европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу".

Далее обсуждение на министерском уровне ЕС планируется посвятить "последним событиям, касающимся поддержки Евросоюзом Украины в сфере обороны и оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной, включая текущее состояние реализации оборонного компонента кредита на поддержку Украины, Европейского фонда мира и других инструментов ЕС".

Кроме того, глава дипломатии ЕС Каллас представит обновленную информацию о работе по определению вклада ЕС в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и ее последствий для европейской обороны и безопасности речь пойдет о сотрудничестве со странами Персидского залива в продолжение дебатов, состоявшихся накануне в Брюсселе между министрами иностранных дел.

Каллас также доложит информацию об оперативных результатах военно-морской операции ЕС EUNAVFOR ASPIDES. "Совет подведет итоги дипломатических и оперативных инициатив по обеспечению свободы судоходства через Ормузский пролив", - говорится в материалах к заседанию.

Совещание завершится рассмотрением вопроса об оборонной готовности ЕС "с акцентом на ее реализацию в соответствии с выводами Европейского совета от марта 2026 года". Это, как сообщается, касается, в частности, текущей работы над приоритетными областями оборонного потенциала.

Этот обмен мнениями, как ожидается, должен затронуть текущую работу по созданию общеевропейского рынка оборонной техники.

