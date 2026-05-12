Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил полет в район Ближнего Востока

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Стратегический бомбардировщик американских ВВС B-1B Lancer совершил полет в район Ближнего Востока, сообщило во вторник Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, тренировочный полет выполнялся 9 мая. О том, откуда поднимался самолет, не указывается.

Между тем, по данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые размещены на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, практически ежедневно выполняют тренировочные вылеты в направлении Ближнего Востока. Полеты продолжаются примерно по 9-10 часов.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Эти боеприпасы в ходе американской военной операции использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

Хроника 28 февраля – 12 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
