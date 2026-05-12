Уолл-стрит умеренно выросла в начале недели

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в понедельник, подъем ограничили опасения затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Опасения усилились после того, как президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение о мирном урегулировании.

На фоне неопределенности относительно сроков окончания конфликта аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федрезерва. Эксперты BofA теперь прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. Аналитики Goldman считают, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

Тем временем аналитики британского банка HSBC улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов на фоне активного роста корпоративной прибыли. Новый прогноз предусматривает рост индикатора примерно на 3,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу.

Также в понедельник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца - до 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,01 млн домов, а не 3,98 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в прошлом месяце до 4,05 млн, по данным Trading Economics.

Акции Barrick Mining подорожали на 9%. Третий по величине производитель золота в мире резко нарастил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 года благодаря повышению производства и цен на драгметаллы, а также анонсировал новую программу выкупа собственных акций на сумму до $3 млрд.

Цена бумаг чипмейкера Qualcomm Inc. подскочила на 8,4% и достигла исторического максимума.

Котировки акций нефтедобывающих компаний выросли вслед за ценами на нефть. Капитализация Chevron Corp. и Exxon Mobil увеличилась на 1,7% и 3,5% соответственно.

Рыночная стоимость авиакомпаний снизилась, в том числе Southwest Airlines - на 3,2%, United Airlines - на 3%, Delta Air Lines - на 2,9%.

Стоимость акций Mosaic Co. опустилась на 1,8%. Один из крупнейших в мире производителей удобрений в первом квартале 2026 года получил чистый убыток, несмотря на рост выручки на 14%. Негативным фактором для компании стал скачок цен на серную кислоту, используемую при производстве фосфатных удобрений, из-за войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

Капитализация Intel Corp. выросла на 3,6% после скачка на 14% в пятницу на сообщениях СМИ о том, что компания достигла предварительного соглашения о производстве микрочипов для Apple Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,19% и составил 49704,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,19% - до 7412,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,1% и завершил торги на уровне 26274,13 пункта.

