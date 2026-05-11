Трамп заявил, что не стал дочитывать иранские предложения по урегулированию

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал, что не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию конфликта.

"Я даже не дочитал их. Я решил, что не буду тратить свое время на чтение", - заявил Трамп журналистам в понедельник, говоря о предложениях по перемирию, которые Иран направил США ранее.

Президент США назвал иранские предложения "грудой мусора".

Он также подчеркнул, что режим прекращения огня находится в крайне шатком состоянии. Трамп описал эту ситуацию так: "доктор заходит и говорит: вероятность выживания дорогого вам человека - примерно 1%".

Вместе с тем президент подчеркнул, что у него есть "самый лучший в мире план" по Ирану.