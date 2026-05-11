Поиск

Трамп заявил, что не стал дочитывать иранские предложения по урегулированию

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал, что не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию конфликта.

В миреТрамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулированииЧитать подробнее

"Я даже не дочитал их. Я решил, что не буду тратить свое время на чтение", - заявил Трамп журналистам в понедельник, говоря о предложениях по перемирию, которые Иран направил США ранее.

Президент США назвал иранские предложения "грудой мусора".

Он также подчеркнул, что режим прекращения огня находится в крайне шатком состоянии. Трамп описал эту ситуацию так: "доктор заходит и говорит: вероятность выживания дорогого вам человека - примерно 1%".

Вместе с тем президент подчеркнул, что у него есть "самый лучший в мире план" по Ирану.

Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

 ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

 Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?

Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудят в мае возможность ведения переговоров с РФ

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

 Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов