Скончался католикос-патриарх Грузии Илия Второй

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Католикос-патриарх Грузии Илия Второй скончался во вторник в клинике в Тбилиси в возрасте 93 лет, сообщил журналистам митрополит Шио (Муджири).

"Несколько минут назад скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй. Это был эпохальный человек, и это большая потеря для всего православного мира", - сказал митрополит Шио, который является местоблюстителем Патриаршего престола Грузинской православной церкви.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, также находившийся в эти минуты в клинике "Кавказский медицинский центр", не стал делать журналистам никаких комментариев.

В ночь на вторник Илия Второй был помещен в реанимацию в Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья.

Клинику во вторник днем посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили.