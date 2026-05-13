Связанный с Ираном газовоз смог миновать блокаду США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Газовоз для перевозки сжиженных нефтяных газов, ранее доставлявший грузы из Ирана, смог миновать блокаду США, введенную против иранских портов, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Судно Tara Gas под флагом Панамы прошло через линию американской блокады, которая установлена от границы Ирана и Пакистана на севере до мыса Эль-Хадд в Омане на юге - до самой восточной точки Аравийского полуострова. При этом США ранее перехватывали суда и за этой линией, однако она остается главным ориентиром для капитанов и их экипажей.

В данный момент Tara Gas идет в юго-восточном направлении через Аравийское море.

Ранее, по данным агентства, Tara Gas перевозила иранский сжиженный нефтяной газ. Владельцем судна числится компания Global Gas Inc., которая находится в ОАЭ.

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские ВМС с начала блокады перехватили уже 62 связанных с Ираном торговых судна, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них.

В CENTCOM сообщали, что за это время ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывезти свыше 166 млн баррелей нефти на общую сумму более $13 млрд.

Хроника 28 февраля – 13 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

