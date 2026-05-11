ВМС США перехватили 62 связанных с Ираном коммерческих судна с начала блокады

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили 62 связанных с Ираном торговых судна, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США перенаправили 62 торговых судна и вывели из строя четыре, чтобы гарантировать соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

По данным командования, "морскую блокаду Ирана обеспечивают более 20 американских военных кораблей".

Ранее в CENTCOM сообщали, что за время блокады ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывезти свыше 166 млн баррелей нефти на общую сумму более чем $13 млрд.