ВМС США перехватили 62 связанных с Ираном коммерческих судна с начала блокады

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили 62 связанных с Ираном торговых судна, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В миреNBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

"Силы Центрального командования США перенаправили 62 торговых судна и вывели из строя четыре, чтобы гарантировать соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

По данным командования, "морскую блокаду Ирана обеспечивают более 20 американских военных кораблей".

Ранее в CENTCOM сообщали, что за время блокады ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывезти свыше 166 млн баррелей нефти на общую сумму более чем $13 млрд.

Хроника 28 февраля – 11 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM
ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?

Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудят в мае возможность ведения переговоров с РФ

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

