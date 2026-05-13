В Грузии начались многонациональные военные учения "Троянские следы -2026"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Грузии начались многонациональные учения сил специальных операций "Троянские следы -2026", в которых принимают участие военнослужащие Грузии, США, Польши, Великобритании, Испании и Румынии, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

"Учения "Троянские следы - 2026" проводятся в странах Восточной Европы и параллельно в Грузии под названием "Черноморские ворота - 2026". В Грузии будут отрабатываться как сухопутные, так и военно-морские операции", - сообщило министерство.

Грузия принимает многонациональные учения "Троянские следы" уже в четвертый раз.