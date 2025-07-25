Поиск

В Грузии начались натовские учения Agile Spirit

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух), которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз. Учения проводятся на базе "Крцаниси", где расположен Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия.

Учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах - Грузии и Турции, - что способствует укреплению регионального сотрудничества, сообщает Минобороны Грузии.

Учения начались в Турции 21 июля совместной воздушно-десантной операцией США и Турции. В открывшихся в Грузии учениях, кроме военных Турции, США и Грузии, примут участие военнослужащие еще восьми стран.

На церемонии открытия учений командующий учебным командованием 7-й армией США в Европе и Африке генерал Терри Тиллис заявил, что "это стратегические учения, которые позволяют повысить оперативную совместимость военнослужащих разных стран".

Agile Spirit НАТО Минобороны Грузия Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Трампом возможность их встречи в Стамбуле

Что случилось этой ночью: пятница, 25 июля

Госсекретарь США осудил намерение Франции признать Палестину

Франция признает государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН

Франция признает государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН

США призывают Москву и Киев продолжить прямые переговоры

Обострение палестино-израильского конфликта

США отзывают делегацию из Катара с переговоров о прекращении огня в Газе

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });