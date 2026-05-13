Тайвань проводит военные учения в преддверии визита Трампа в КНР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Военные учения проходят на Тайване в преддверии визита президента США Дональда Трампа в КНР 13-15 мая, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

"Тайвань проводит учения с боевой стрельбой на острове, обращенном к материковому Китаю, в то время как Трамп направляется в Пекин", - пишет газета.

По информации издания, "учения на острове Цзиньмэнь имитировали десантную атаку Народно-освободительной армии Китая на побережье".

Газета отмечает со ссылкой на данные командования обороны Цзиньмэня сухопутных войск Тайваня, что "учения в среду прошли в прибрежном районе Хоуху, расположенном всего в нескольких километрах от китайского города Сямэнь".

Помимо прочего, одним из ключевых эпизодов стали первые боевые пуски двух американских противотанковых ракет Javelin, размещенных на Цзиньмэне, пишет газета.

Ранее The Financial Times сообщила, что президент США вызвал тревогу в Тайбэе и среди азиатских союзников, заявив, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине продажу американского оружия Тайваню.

"В Индо-Тихоокеанском регионе союзники глубоко обеспокоены тем, что президент Трамп пойдет на уступки просьбе Си Цзиньпина отложить продажу оружия Тайваню", - пишет газета.

Собеседники издания подчеркнули, что их больше беспокоит не сам комментарий Трампа, а возможность того, что американский президент может уступить в вопросе продажи оружия.

В декабре 2025 года администрация Трампа объявила о масштабных поставках оружия Тайваню на сумму $11 млрд. В пакет вошли реактивные установки залпового огня HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты и ударные БПЛА.

В ответ власти Китая объявили о введении ограничительных мер в отношении 20 американских компаний, связанных с оборонной сферой.

По информации FT, США готовят еще один пакет помощи Тайваню на сумму не менее $14 млрд.