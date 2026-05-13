Поиск

Тайвань проводит военные учения в преддверии визита Трампа в КНР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Военные учения проходят на Тайване в преддверии визита президента США Дональда Трампа в КНР 13-15 мая, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

"Тайвань проводит учения с боевой стрельбой на острове, обращенном к материковому Китаю, в то время как Трамп направляется в Пекин", - пишет газета.

По информации издания, "учения на острове Цзиньмэнь имитировали десантную атаку Народно-освободительной армии Китая на побережье".

Газета отмечает со ссылкой на данные командования обороны Цзиньмэня сухопутных войск Тайваня, что "учения в среду прошли в прибрежном районе Хоуху, расположенном всего в нескольких километрах от китайского города Сямэнь".

Помимо прочего, одним из ключевых эпизодов стали первые боевые пуски двух американских противотанковых ракет Javelin, размещенных на Цзиньмэне, пишет газета.

Ранее The Financial Times сообщила, что президент США вызвал тревогу в Тайбэе и среди азиатских союзников, заявив, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине продажу американского оружия Тайваню.

"В Индо-Тихоокеанском регионе союзники глубоко обеспокоены тем, что президент Трамп пойдет на уступки просьбе Си Цзиньпина отложить продажу оружия Тайваню", - пишет газета.

Собеседники издания подчеркнули, что их больше беспокоит не сам комментарий Трампа, а возможность того, что американский президент может уступить в вопросе продажи оружия.

В декабре 2025 года администрация Трампа объявила о масштабных поставках оружия Тайваню на сумму $11 млрд. В пакет вошли реактивные установки залпового огня HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты и ударные БПЛА.

В ответ власти Китая объявили о введении ограничительных мер в отношении 20 американских компаний, связанных с оборонной сферой.

По информации FT, США готовят еще один пакет помощи Тайваню на сумму не менее $14 млрд.

США Си Цзиньпин Тайвань Китай Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начались переговоры о возможности переброски в Польшу выводимых из Германии ВС США

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

 МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

 Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

 Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

Иран вернул доступ к большинству подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива

Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

 Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

 Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

 В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9365 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2171 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов