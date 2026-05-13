Союзники Штатов обеспокоены планами Трампа обсудить с Си Цзиньпином экспорт оружия США на Тайвань

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вызвал тревогу в Тайбэе и среди азиатских союзников, заявив, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине продажу американского оружия Тайваню, сообщает в среду The Financial Times (FT).

"В Индо-Тихоокеанском регионе союзники глубоко обеспокоены тем, что президент Трамп пойдет на уступки просьбе Си Цзиньпина отложить продажу оружия Тайваню", - пишет газета.

Собеседники издания подчеркнули, что их больше беспокоит не сам комментарий Трампа, а возможность того, что американский президент может уступить в вопросе продажи оружия.

В декабре 2025 года администрация Трампа объявила о масштабных поставках оружия Тайваню на сумму $11 млрд. В пакет вошли реактивные установки залпового огня HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты и ударные БПЛА.

В ответ власти Китая заявили о введении ограничительных мер в отношении 20 американских компаний, связанных с оборонной сферой.

По информации FT, США готовят еще один пакет помощи Тайваню на сумму не менее $14 млрд.

Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. Саммит будет включать две встречи, государственный банкет и посещение Храма Неба. К Трампу присоединятся более десятка руководителей американских компаний, включая Тима Кука из Apple, Илона Маска из Tesla и Келли Ортберг из Boeing.

Ранее Трамп заявил журналистам, что во время визита в КНР обсудит с лидером страны вопросы энергетики и Ирана, а также тему Тайваня.

Ожидается, что Си Цзиньпин совершит ответный визит в США позже в этом году.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.