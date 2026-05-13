США задерживают поставки ЗРК Patriot Швейцарии из-за конфликта с Ираном

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США уведомили Швейцарию, что сроки поставок ей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot придется перенести из-за конфликта на Ближнем Востоке, кроме того, стоимость заказа возрастет, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на швейцарское правительство.

"Швейцария рассматривает варианты закупок, предложенные США, и пока приостанавливает платежи Вашингтону", - цитируют СМИ заявление правительства.

Согласно документу, любые варианты развития событий приведут к задержкам поставок, а также к существенным дополнительным расходам. Сдвинуть сроки поставок при этом придется на пять-семь лет.

Швейцария подписала контракт с США на закупку ЗРК Patriot в 2022 году. Ожидалось, что страна начнет получать ЗРК в 2026 году.