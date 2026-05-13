Верховный Совет Приднестровья продлил ЧП в экономике до 17 июня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ лидера Приднестровья Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного положения в экономике до 17 июня.

Это решение принято в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванного существенным сокращением поставок природного газа.

Указ устанавливает ряд чрезвычайных мер и ограничений, в том числе рациональное потребление энергоресурсов, приоритет финансирования мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан, меры для предотвращения, минимизации и устранения последствий дефицита природного газа. Режим ЧП позволяет самопровозглашенным властям перераспределять энергоресурсы, ограничивать подачу газа промышленным предприятиям в пользу рядового населения и задействовать средства из резервных фондов.

Впервые чрезвычайное положение в экономике Приднестровья было введено с 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней, в связи с "риском прекращения поставки российского газа", что и произошло 1 января 2025 года. После этого режим ЧП пять раз продлевался, и был снят только 8 июня. С 18 декабря 2025 года ЧП в экономике ввели снова, уже на 90 дней в связи с сокращением поставок газа. В марте режим ЧП был продлен на 30 дней, в апреле - еще на 30, сейчас - еще на 30.

В январе 2025 года Приднестровский регион оставался без газа. С 1 февраля 2025 года газ поставляет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG при посредничестве предприятия Moldovagaz, которое транспортирует газ по территории Молдавии. Оплачивают газ различные компании с российским капиталом, работающие в ОАЭ.

С ноября 2025 года поставки газа сократились с 2 до 1 млн кубометров в сутки, что привело к новому кризису. Часть энергоемких предприятий вынуждены сократить производство, в многоквартирные жилые дома была прекращена подача горячей воды.

Молдавские власти допускают, что ситуация может ухудшиться в случае, если после выборов в Венгрии, компания МЕТ пересмотрит условия поставок газа в Приднестровье или откажется от поставок. Ситуация также усугубилась после начала кризиса на Ближнем Востоке.

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

