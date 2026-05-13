Финляндия разработала свою первую стратегию национальной безопасности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В соответствии с правительственной программой Финляндия разработала свою первую стратегию национальной безопасности, которая будет действовать до 2035 года, сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Стратегия создает основу для долгосрочного и последовательного развития национальной безопасности и поддерживает способность Финляндии реагировать на разнообразные вызовы меняющейся обстановки в сфере безопасности", - приводятся в пресс-релизе слова премьер-министра страны Петтери Орпо.

Стратегия определяет основные интересы национальной безопасности, фокусируется на реагировании на наиболее серьезные угрозы и предоставляет руководящие принципы защиты основных интересов, сообщила пресс-служба.

Стратегия была разработана на фоне усиления угроз национальной безопасности и напряженной международной ситуации, отмечается в документе.

"Крайне важно, чтобы перспектива национальной безопасности получила широкое признание в различных областях, в работе органов власти и в процессе принятия решений", - говорится в пресс-релизе.

Приоритетами укрепления национальной безопасности названы поддержание и развитие обороноспособности, сотрудничество с союзниками, повышение устойчивости общества к кризисам, управление стратегической зависимостью, подготовка к гибридному влиянию, реагирование на вызовы технологического развития и защита критически важной инфраструктуры.