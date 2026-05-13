В Молдавии хотят с июля ввести налогообложение части приднестровского импорта

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии рассчитывает, что налогообложение части приднестровского импорта начнет применяться с 1 июля, заявилжурналистам вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

По его словам, принятый молдавским парламентом в конце апреля закон предполагает три этапа - создание Фонда конвергенции к августу текущего года, введение НДС на поставки электричества и газа в Приднестровье с 1 января 2027 года, и переход левобережья в единое налоговое пространство Молдавии к 1 января 2030 года.

"В ближайшее время правительство должно утвердить график внедрения мер, предусмотренных законом. Первые меры в отношении НДС и акцизов мы планируем внедрить с 1 июля. Они коснутся люксовых товаров, табака, алкоголя и других товаров не первой необходимости", - уточнил Киверь.

Он затруднился сказать, сколько средств принесут в бюджет эти меры, так как "все будет зависеть от экономической деятельности приднестровских предприятий и объемов импорта в регион".

30 апреля парламент Молдавии отменил налоговые льготы для экономических агентов из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Согласно закону, в этом году будут отменены налоговые льготы для товаров, считающихся социально незначимыми, таких как алкоголь. НДС и акцизные сборы будут применяться к импорту и продаже этих товаров в районах на левом берегу реки Днестр, как и в остальной части страны.

Будет отменено освобождение от НДС при поставке балансирующей электроэнергии экономическим агентам, не связанным с бюджетной системой Молдавии, а также при импорте и последующих поставках природного газа от "Молдовагаза" "Тираспольтрансгазу". Эти положения вступят в силу 1 января 2027 года.

Полноценную реализацию закона, чтобы обеспечить "единообразное применение налогообложения для всех импортеров и устранить чрезмерную прибыль, полученную за счет уклонения от уплаты налогов" приднестровских предприятий планируется обеспечить к 1 января 2030 года, когда вступят в силу все положения утвержденного документа.

Предусматриваются правила обложения НДС для услуг балансировки поставок электроэнергии и природного газа в Приднестровском регионе. Таким образом, начиная с 1 августа 2026 года, молдавское правительство будет устанавливать ставки НДС на основе переговоров.

Полная реализация этих мер принесет в молдавский бюджет дополнительные доходы, оцениваемые примерно в 3,3 млрд леев в год (около $20 млн). Деньги будут направлены в Фонд конвергенции, создание которого предусмотрено законом. Средства фонда будут использованы для модернизации инфраструктуры, разработки проектов и программ поддержки деловой среды и граждан в Приднестровском регионе. Размер фонда будет утверждаться ежегодным законом о государственном бюджете Молдавии.

Администрация ПМР намерена препятствовать реализации принятого Кишиневом закона об отмене налоговых льгот для экономических агентов из региона, заявлял ранее МИД ПМР.

