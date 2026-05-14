Китаист Маслов: позиция Трампа после иранской катастрофы сильно ослабла перед лицом Китая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - С какими картами поехал прездент США Дональд Трамп в Пекин, по каким вопросам две крупнейшие экономики мира смогут договориться, а по каким – без шансов? Об этом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

- Алексей Александрович, каковы основные ожидания от визита Трампа в Китай?

- Думаю, фундаментального прорыва не будет. Дело в том, что есть вопросы, по которым, судя по всему, страны готовы договориться, но не в этот раз. Это прежде всего, вопросы про торговлю. И я напомню, что на сегодня введены торговые санкции против Китая в объеме 145%, и, хотя формально они заморожены, они существуют. И как минимум будет продлена эта заморозка, а максимум, может быть, уменьшены или даже отменены пошлины на целый ряд товаров.

- Чем может ответить Пекин?

- Китай, не исключено, приоткроет свои двери для продажи редкоземельных металлов, которые сейчас в США не поставляются. Китай также, наверняка, будет готов увеличить закупки сои, зерна, ячменя в США на десятки миллиардов долларов. То есть немножко выровнять торговый дефицит со стороны США. И здесь как раз это, скорее всего, так и будет. Плюс ко всему будут заключены соглашения о сотрудничестве в технологических областях. Неслучайно в Пекин съехалось такое большое количество руководителей американских компаний.

- По каким направлениям, на ваш взгляд, стороны вряд ли договорятся?

- Среди тем, где будут очевидны недоговоренности, но произойдет обмен мнениями, это ядерная проблема. США обвиняют Китай в том, что он наращивает ядерные потенциалы. Также это вопросы Ирана и Ормузского пролива, где Китай поделится своей озабоченностью.

Ну и наверняка будет обсуждаться украинский вопрос, где Китай выскажет свое стандартное мнение о том, что все должно решаться за столом переговоров.

- В числе наиболее важных вопросов повестки часто упоминается "тайваньский вопрос". Что об этом скажете?

- На мой взгляд, важность этого вопроса именно на публичном поле сейчас преувеличена. Не случайно, что за последние несколько недель в США заметно поутихла риторика по Тайваню - чтобы не раздражать Китай. Американцы показывают, что для них это сейчас не вопрос номер один. Китай, очевидно, позитивно воспримет этот сигнал. Если, например, США дадут какие-то гарантии непоставки на Тайвань вооружений или оплаты за такие вооружения, то в общем Китаю это вполне подойдет.

- Если говорить об украинском урегулировании, США и КНР могут прийти к общему знаменателю?

- Думаю, тут скорее произойдет обмен мнениями, а не договоренности. Известно, что США неоднократно уже пытались втянуть Китай в то, чтобы он давил на Россию, заставил Москву занять более гибкую позицию в этом вопросе.

- А это реально?

- Ну во-первых, это уже бессмысленно. Мы видим как раз заявления со стороны российского президента о готовности идти на переговоры. Во-вторых, Китай вообще не хочет вмешиваться в процесс давления. И самое главное – Китай дважды предлагал свои мирные инициативы по Украине в 22-м, в 23-м годах. Но они просто были проигнорированы Западом. Поэтому, скорее, и здесь будет выражена озабоченность.

- То есть обмен мнениями?

- Да, не более того.

- На данный момент для Трампа из международной повестки вопрос номер один – война с Ираном, как бы выйти из нее, сохранив лицо. В то же время известно, что Китай поддерживает Иран. Как тут быть?

- Здесь вряд ли будет прорыв. Сейчас позиции США сильно ослабли, поскольку они очевидным образом завязли в иранской ситуации. Трамп не приезжает в Пекин как победитель, как, собственно, он рассчитывал. И в этом смысле Китай лишь скажет, что не надо было начинать все эти военные действия.

Единственный способ разрешения конфликта – это просто прекращение военных действий, ну и самое главное – подписание целого ряда соглашений по стабилизации ситуации. Это китайская позиция.

- Америка, несколько раз напрямую призывала Китай и другие страны, которых они подозревают в помощи Ирану, прекратить делать это, чтобы Иран не мог сопротивляться.

- Скажу так: зеркальная ситуация по поводу Украины и ЕС, по сути дела та же самая история. Чтобы Китай давил на Иран? Нет. Не думаю.

Китаю абсолютно не выгодно, чтобы ситуация завершилась в пользу США. Я не исключаю, что Китай может выступить одним из посредников таких переговоров, он и так действует через другие страны, прежде всего, через Пакистан. Это возможно. Но чтобы Китай напрямую видимым образом вмешался в процесс, так не будет.

- Получается, у Трампа практически нет шансов достичь какого-либо важного успеха в переговорах с Китаем?

- Не совсем так. Я думаю, что целый ряд экономических соглашений, какое-то их количество будет достигнуто. Политические - нет. Ведь не Китай начинал ухудшать ситуацию, а Трамп. И Китай лишь смотрит на то, насколько Трамп вообще готов улучшать ситуацию: по ядерной проблеме, по тайваньской и т.д.

В этом смысле Китай как раз занял очень грамотную позицию - он занял выжидательную позицию, понимая, что ситуация в целом ухудшается. И, пожалуй, американская позиция страдает сильнее. А после иранской катастрофы позиция США политически сильно ослабла перед лицом Китая.

- Вы считаете, что экономические вопросы можно решать в отрыве от политических?

- Да, а Китай всегда так и делает. Китайцев очень мало волнуют громкие заявления из Вашингтона о самом серьезном геополитическом противнике. Китай, скорее, главный не геополитический, а инновационный, геоэкономический конкурент. Потому что это единственная страна, которая может противостоять США в плане новых технологий, искусственного интеллекта.

- А США это осознают?

- Сейчас понимают, почему они и привозят такую команду. Они не могут упускать очень выгодный китайский рынок. Иначе действительно Китай перейдет полностью на импортозамещение, и тогда этот рынок будет вообще навсегда потерян.

- Вы допускаете всплеск новой таможенной войны со стороны Америки?

- Технически это возможно, безусловно, если мы увидим, что сторонам не удалось договориться. Но в целом, я полагаю, скорее всего, ее не будет, потому что обе страны, сейчас стали действовать более рационально. К тому же самим США эта таможенная война наносит серьезный удар по экономике. Даже американские фермеры не могут поставлять в Китай ячмень, рис, сою и другую сельхозпродукцию. Я думаю, что все-таки США пойдут на какие-то разумные сделки, прежде всего на увеличение товарооборота.

