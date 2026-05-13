ВМС США перехватили 67 связанных с Ираном коммерческих судов с начала морской блокады

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили 67 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Четыре недели назад CENTCOM начал осуществлять блокаду судов, входящих и выходящих из иранских портов. На сегодняшний день американские силы перенаправили 67 коммерческих судов, пропустили 15 судов, перевозивших гуманитарную помощь, и вывели из строя четыре судна в ходе обеспечения блокады", - говорится в сообщении.

Указывается также, что "ранее на этой неделе силы CENTCOM развернули два коммерческих судна в соответствии с режимом блокады после предупреждения по радио и предупредительных выстрелов из стрелкового оружия, что наглядно демонстрирует решимость США продолжать оказывать давление в полном объеме".

По данным командования, морскую блокаду Ирана обеспечивают более 20 американских военных кораблей, которые находятся на дежурстве в Аравийском море.

Накануне командование сообщало о перехвате 65 судов.