Поиск

ВМС США перехватили 67 связанных с Ираном коммерческих судов с начала морской блокады

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили 67 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Четыре недели назад CENTCOM начал осуществлять блокаду судов, входящих и выходящих из иранских портов. На сегодняшний день американские силы перенаправили 67 коммерческих судов, пропустили 15 судов, перевозивших гуманитарную помощь, и вывели из строя четыре судна в ходе обеспечения блокады", - говорится в сообщении.

В миреСвязанный с Ираном газовоз смог миновать блокаду СШАЧитать подробнее

Указывается также, что "ранее на этой неделе силы CENTCOM развернули два коммерческих судна в соответствии с режимом блокады после предупреждения по радио и предупредительных выстрелов из стрелкового оружия, что наглядно демонстрирует решимость США продолжать оказывать давление в полном объеме".

По данным командования, морскую блокаду Ирана обеспечивают более 20 американских военных кораблей, которые находятся на дежурстве в Аравийском море.

Накануне командование сообщало о перехвате 65 судов.

Хроника 28 февраля – 13 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

 Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Что произошло за день: среда, 13 мая

Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

 Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

Словакия закрыла границу с Украиной

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира

 В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира

Трамп прибыл с визитом в Китай

 Трамп прибыл с визитом в Китай

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

 Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

 Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2174 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9370 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов