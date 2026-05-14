Поиск

США надеются убедить Китай играть более активную роль в ситуации с Ираном

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США надеются добиться от Китая более активных действий по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Мы надеемся убедить их играть более активную роль в том, чтобы заставить Иран отказаться от того, что они сейчас делают в Персидском заливе ", - заявил Рубио.

В миреРубио заявил о важности отношений с Китаем как с главным "вызовом"Читать подробнее

Он отметил, что поведение Ирана является "огромным источником нестабильности".

По его мнению, действия Тегерана "угрожают дестабилизировать Азию больше, чем любую другую часть мира, потому что она в значительной степени зависит от поставок энергии через проливы".

Рубио также утверждает, что Китай экономически заинтересован в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, поскольку, если другие страны будут испытывать трудности, "они будут покупать меньше китайской продукции".

"Урегулирование этого вопроса в их интересах", - заключил госсекретарь США.

В четверг в Пекине начинаются переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер находится в Китае с государственным визитом.

КНР Иран Марко Рубио США Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД Ирана пригрозил странам, вступающим в сговор с Израилем

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

 Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

 Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

Стармер призвал британских министров не бороться с ним за пост лидера лейбористов

В Международной морской организации раскритиковали идею военного сопровождения через Ормузский пролив

Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

 Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Что произошло за день: среда, 13 мая

Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

 Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

Словакия закрыла границу с Украиной

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2176 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9373 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов