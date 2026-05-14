США надеются убедить Китай играть более активную роль в ситуации с Ираном

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США надеются добиться от Китая более активных действий по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Мы надеемся убедить их играть более активную роль в том, чтобы заставить Иран отказаться от того, что они сейчас делают в Персидском заливе ", - заявил Рубио.

Он отметил, что поведение Ирана является "огромным источником нестабильности".

По его мнению, действия Тегерана "угрожают дестабилизировать Азию больше, чем любую другую часть мира, потому что она в значительной степени зависит от поставок энергии через проливы".

Рубио также утверждает, что Китай экономически заинтересован в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, поскольку, если другие страны будут испытывать трудности, "они будут покупать меньше китайской продукции".

"Урегулирование этого вопроса в их интересах", - заключил госсекретарь США.

В четверг в Пекине начинаются переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер находится в Китае с государственным визитом.