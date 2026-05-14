Фондовые индексы Европы в среду выросли на хороших отчетностях

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в среду выросли, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям компаний.

При этом внимание рынков на этой неделе будет сосредоточено на результатах визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8% - до 611,42 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,6%, германский DAX - на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,35%. Итальянский FTSE MIB прибавил 1%, испанский IBEX 35 - 0,5%.

Статистическое управление Европейского союза в среду подтвердило оценку роста ВВП еврозоны в первом квартале - на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,8% в годовом сравнении (минимальный подъем со второго квартала 2024 года).

Потребительские цены во Франции в апреле увеличились на 2,5%, согласно окончательным данным статуправления страны. Это максимальная инфляция с июля 2024 года.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли выросли, в том числе Infineon Technologies - на 10,7%, STMicroelectronics - на 9,9%, ASML Holding и ASM International - на 4,8%, BE Semiconductor Industries - на 3,4%.

Цена бумаг ABN AMRO подскочила на 8,7%. Голландский банк в первом квартале увеличил чистую прибыль на 12% - до 693 млн евро. Аналитики в среднем прогнозировали 569 млн евро.

Германская фармацевтическая компания Merck KGaA в январе-марте получила скорректированную EBITDA выше ожиданий экспертов, а также улучшила годовой прогноз. Её бумаги подорожали на 7,2%.

Совет директоров Intertek Group, работающей в инспекционно-сертификационной сфере, изучил предложение фонда прямых инвестиций EQT о выкупе ее акций по цене 60 фунтов и объявил, что считает его выгодным для акционеров. На этой новости стоимость бумаг Intertek выросла на 5,3% - до 55,8 фунта.

Капитализация E.ON увеличилась на 3,5%. Германский энергетический концерн в первом квартале увеличил скорректированную прибыль на 7%, а также подтвердил прогноз на 2026 год.

Также благодаря хорошим квартальным отчетностям котировки французского производителя поездов Alstom ушли вверх на 2%, Deutsche Telekom - на 1,2%, страховых компаний Zurich Insurance и Allianz - на 4,1% и 1,1% соответственно, туроператора TUI - на 1,5%.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 стала швейцарская рекрутинговая Adecco Group, которая за день потеряла 16,7% капитализации. Выручка компании в прошедшем квартале превзошла консенсус-прогноз, но рост расходов разочаровал инвесторов.

Цена акций Vistry упала на 12,3%. Британская строительная компания существенно ухудшила прогноз скорректированной доналоговой прибыли в 2026 году, ссылаясь на негативное влияние ближневосточного конфликта.

Котировки бумаг ведущих нефтяных компаний региона снизились: BP Plc - на 0,5%, Shell - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,6%.

