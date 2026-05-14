Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Dow Jones снизился

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора, тогда как Dow Jones снизился.

"В условиях продолжающегося роста инфляции технологический сектор остается устойчивым, - полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - И после некоторого спада во вторник, акции чипмейкеров резко выросли".

Рост цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении из-за скачка стоимости энергоносителей с началом войны в Иране, сообщило министерство труда в среду. Темпы подъема стали максимальными с декабря 2022 года.

Опрошенные Trading Economics аналитики ждали менее существенного увеличения - на 4,9%.

Кроме того, данные за март были пересмотрены до роста на 4,3% с объявленных ранее 4%.

Хотя апрельский скачок индекса PPI был в основном вызван перебоями в поставках энергоресурсов из-за закрытия Ормузского пролива, отчет ведомства показал, что резкий подъем цен на нефть начинает сказываться на различных отраслях. Это означает, что усиление инфляции, вероятно, распространится по всей экономике.

Последние данные развеивают любые оставшиеся надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Более того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила в среду, что повышение ставки может быть вполне вероятным, если инфляционное давление не ослабнет.

Между тем аналитики Morgan Stanley улучшили прогноз значения S&P 500 на конец текущего года до 8000 пунктов по сравнению с ожидавшимися ранее 7800 пунктами. Это обусловлено сильными финансовыми показателями компаний, акции которых входят в расчет индекса. Эксперты банка ожидают, что их прибыль в расчете на акцию в среднем увеличится на 23% в 2026 году.

В первом квартале прибыль 83,2% из 440 уже отчитавшихся компаний оказалась лучше консенсус-прогнозов, по данным LSE GIBES.

Котировки акций Nebius Group в среду подскочили на 15,7% на новости о том, что выручка разработчика облачных сервисов в первом квартале взлетела в 7,8 раза.

Эксперты Morgan Stanley назвали партнерство Ford Motor с китайским производителем аккумуляторов CATL недооцененным конкурентным преимуществом, что вызвало взлет стоимости акций автомобильной компании на 13,2% (максимальный дневной прирост за шесть лет).

Цена бумаг чипмейкеров выросла: ON Semiconductor Corp. - на 11,1%, Micron Technology - на 4,8%, Texas Instruments - на 3,8%, Nvidia Corp. - на 2,3%, Qualcomm Inc. - на 1,4%.

Акции Apple Inc. подорожали на 1,4%, Johnson & Johnson, 3M Co. и Tesla - на 2,7%, Alphabet Inc. - на 3,9%, Amazon.com Inc. и Boeing Co. - на 1,6%.

Между тем бумаги International Business Machines подешевели на 2,1%, Visa Inc. - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 0,6%, American Express Co. и JPMorgan Chase & Co. - на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 67,36 пункта (на 0,14%) и составил 49693,2 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 43,29 пункта (на 0,58%) - до 7444,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 314,14 пункта (на 1,2%) и завершил сессию на отметке 26402,34 пункта.